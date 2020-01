Tennis

Tennis : Kyrgios annonce la couleur avant d'affronter Rafael Nadal !

Publié le 26 janvier 2020 à 22h35 par H.G.

Alors qu’il retrouvera Rafael Nadal ce lundi pour le quatrième tour de l’Open d’Australie, Nick Kyrgios s’est confié sur cette confrontation qu’il attend avec impatience. Et l’Australien semble croire en ses chances face au numéro 1 mondial.

Le monde du tennis aura les yeux rivés sur le match opposant Rafael Nadal et Nick Kyrgios. Si les deux hommes ne s’apprécient guère et se sont pris la tête en dehors des courts à plusieurs reprises, leurs duels ont toujours fait des étincelles par le passé. Un grand spectacle est donc attendu dans la Rod Laver Arena, et le tennisman australien espère bien répondre présent pour le rendez-vous. En effet, interrogé avant la rencontre, Nick Kyrgios n’a pas caché qu’il appréciait jouait des adversaires gauchers comme l’Espagnol et qu’il avait hâte de relever ce challenge chez lui à l'Open d'Australie.

« Le challenge est excitant »