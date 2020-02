Tennis

Tennis : Djokovic se prononce sur sa place de n°1 mondial !

Publié le 4 février 2020 à 23h35 par A.D.

Avant la fin de la dernière saison, Rafael Nadal a chipé la place de numéro un mondial à Novak Djokovic. Alors qu’il a repris la tête du classement ATP, l’ogre serbe a fait passer un message.

Novak Djokovic est aux anges. A la toute fin de la saison 2019, l’ogre serbe a perdu sa place de numéro un mondial. Grâce à son sacre à l’Open d’Australie, mais surtout grâce à l’élimination de Rafael Nadal en quart de finale, Novak Djokovic a retrouvé les sommets au classement ATP. Lors d’un entretien accordé à Sport Klub , Novak Djokovic s’est prononcé sur sa place de numéro un mondial.

«Les circonstances ont fait que Nadal est tombé en quart de finale»