Tennis : Retraite, succès… Djokovic fait le point sur sa carrière !

Publié le 4 février 2020 à 17h35 par La rédaction

Redevenu numéro 1 mondial avec sa victoire en finale de l’Open d’Australie contre Dominic Thiem, Novak Djokovic a fait le point sur sa carrière et ses réussites.

Novak Djokovic peut savourer. Alors que son concurrent principal, Rafael Nadal avait fini l’année 2019 numéro 1 mondial, le Serbe retrouve la première place du classement mondial avec sa victoire en finale de l’Open d’Australie. L’occasion pour Novak Djokovic de s’exprimer sur la suite de sa carrière mais également sur… sa retraite. À 32 ans, le Serbe a notamment estimé qu’il n’appréciera réellement ses titres qu’après sa carrière.

« Je comprendrai mieux ce que j’ai accompli au moment de ma retraite »