Tennis

Tennis : Djokovic lâche une grosse confidence sur l'Open d'Australie !

Publié le 4 février 2020 à 12h35 par La rédaction

De nouveau numéro 1 mondial après sa victoire à l’Open d’Australie, Novak Djokovic en a profité pour aborder son état d’esprit après cette grande victoire.

Après la victoire en finale de l’Open d’Australie face à Dominic Thiem ce dimanche, Novak Djokovic avait mentionné ses immenses ambitions, notamment son objectif de « devenir le plus grand numéro 1 de l’histoire ». Au lendemain de sa victoire, Novak Djokovic a semblé plus mesuré et a exprimé son sentiment sur le battement autour des grands tournois.

« Depuis la fin du tournoi, je ressens de la paix, de l’harmonie et de la sérénité »