Tennis

Tennis : Djokovic affiche ses ambitions pour la suite de sa carrière !

Publié le 3 février 2020 à 11h35 par La rédaction

Après sa victoire en finale de l’Open d’Australie, Novak Djokovic a dévoilé ses immense ambitions pour la suite de sa carrière.

C’était l’événement de ce début d’année pour le tennis mondial. Ce dimanche, Novak Djokovic est difficilement venu à bout de Dominic Thiem en 5 sets (6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4). La passe d’armes entre la nouvelle génération et le « Big 3 » attendra. Et Novak Djokovic (32 ans) ne semble pas enclin à laisser sa place. Désormais de nouveau numéro 1 mondial, Novak Djokovic a dévoilé d'immenses intentions pour la suite de sa carrière.

« Mon objectif est d’essayer de devenir le plus grand numéro 1 mondial de l’histoire »