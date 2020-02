Tennis

Tennis - Open d’Australie : Djokovic revient sur ses difficultés face à Thiem…

Publié le 2 février 2020 à 22h35 par A.D.

Novak Djokovic est venu à bout de Dominic Thiem après une bataille de cinq sets. L’ogre serbe a tenté d’expliquer ses difficultés en finale de l’Open d’Australie.

Novak Djokovic a eu bien du mal à se défaire de Dominic Thiem. Opposé à l’Autrichien en finale de l’Open d’Australie, le numéro 2 mondial a dû disputer cinq sets pour l’emporter (6-4, 4-6, 2-6, 6,3, 6-4). Dans des propos rapportés par L’Équipe , Novak Djokovic est revenu sur ses difficultés face à Dominic Thiem.

«Pendant cette période difficile, j’ai essayé de m’accrocher mentalement»