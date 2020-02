Tennis

Tennis : Novak Djokovic s’enflamme pour son sacre à l’Open d’Australie !

Publié le 2 février 2020 à 14h35 par J.-G.D. mis à jour le 2 février 2020 à 14h36

Sacré sur les courts de l’Open d’Australie grâce à sa victoire face à Dominic Thiem, Novak Djokovic ne cache pas sa satisfaction.

Et un huitième Open d’Australie pour Novak Djokovic. Après une finale disputée face à Dominic Thiem ce dimanche, le Serbe s’est imposé lors de ce premier majeur de la saison (6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4). Un succès difficile alors que le nouveau n°1 mondial a fait appel au médecin à deux reprises pendant la rencontre. Djokovic débute donc cette année 2020 de la meilleure des manières, avec un 17e sacre en Grand Chelem, et ce dernier revient sur son nouveau sacre à Melbourne, le tout dans des propos relayés par Le Monde .

« C’est sans aucun doute mon tournoi favori et je suis béni d’avoir pu le remporter huit fois »