Tennis - Open d'Australie : Thiem affiche sa confiance avant la finale contre Djokovic !

Publié le 1 février 2020 à 21h35 par La rédaction

Vainqueur de 4 de ses 5 dernières rencontres contre Novak Djokovic, Dominic Thiem a affiché sa confiance avant la finale de l’Open d’Australie.

Dominic Thiem a réalisé un tournoi exceptionnel. Il a notamment éliminé Alexander Zverev en demi-finale au terme d’un match fou. Si la finale de l’Open d’Australie peut marquer l’avènement de la nouvelle génération aux dépens du « Big 3 », Dominic Thiem a estimé qu’il n’était pas favori face à Novak Djokovic. Mais, fort de ses 4 victoires lors de ses 5 derniers matchs contre Novak Djokovic, Dominic Thiem a affiché sa confiance avant de disputer ce match crucial.

« Dans le dernier match contre Novak, je l’ai parfaitement réussi »