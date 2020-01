Tennis

Tennis - Open d’Australie : Nadal, Djokovic… Le message de Thiem avant la finale !

Publié le 31 janvier 2020 à 16h35 par A.D.

Tombeur d’Alexander Zverev ce vendredi, Dominic Thiem s’est qualifié pour la finale de l’Open d’Australie. L’Autrichien s’est prononcé avant d’affronter Novak Djokovic.

Dominic Thiem s’attend à avoir d’énormes difficultés en finale de l’Open d’Australie. Opposé à Alexander Zverev ce vendredi, l’Autrichien l’a emporté en quatre sets (3-6, 6-4, 7-6, 7-6). Grâce à cette victoire, Dominic Thiem disputera la finale à Melbourne ce dimanche. Alors qu’il aura la lourde tâche de se frotter à Novak Djokovic, Dominic Thiem a annoncé la couleur.

«C’est encore un monstre qui m’attend»