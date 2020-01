Tennis

Tennis : Roger Federer dresse le bilan de son Open d’Australie

Publié le 30 janvier 2020 à 21h35 par J.-G.D.

Éliminé par Novak Djokovic en demi-finale de l’Open d’Australie ce jeudi, Roger Federer reste satisfait de son parcours à Melbourne.

Roger Federer n’atteindra pas la finale de l’Open d’Australie. Diminué avant d’affronter Novak Djokovic, le Suisse a subi la loi du n°2 mondial ce jeudi (7-6, 6-4, 6-3). L’Helvète ne remportera donc pas son 21ème Grand Chelem en carrière, lui qui détient toujours le record de victoires (20). Malgré cette élimination avant la finale, Federer dévoile quelques motifs de satisfaction sur son parcours à Melbourne, le tout dans des propos rapportés par L'Équipe .

« Je suis globalement satisfait »