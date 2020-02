Tennis

Tennis : Gasquet annonce la couleur avant d’affronter Gilles Simon

Publié le 3 février 2020 à 23h35 par A.D.

Absent des courts pendant trois mois, Richard Gasquet va faire son retour à Montpellier. Le Français a fait passer un message fort avant d’affronter son compatriote Gilles Simon.

Richard Gasquet est sur le point de faire son retour. Après trois mois d’absence, dû à une blessure au genou, le Français va reprendre le chemin de la compétition du côté de Montpellier. Avant d’affronter Gilles Simon ce mercredi, Richard Gasquet est revenu sur sa descente aux enfers.

«Je n’attends pas énormément de cette rencontre-là»