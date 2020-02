Tennis

Tennis - Open d’Australie : Monfils revient sur sa défaite contre Thiem

Publié le 4 février 2020 à 19h35 par A.D.

Opposé à Dominic Thiem en huitièmes de finale de l’Open d’Australie, Gaël Monfils s’est incliné en trois sets. Le Français est revenu sur sa défaite contre l’Autrichien à Melbourne.

Dominic Thiem était au-dessus de Gaël Monfils. C’est en tous les cas ce qu’a admis ce dernier. Qualifié pour les huitièmes de finale de l’Open d’Australie, le Français a dû se frotter à Dominic Thiem. Défait en trois sets (6-2, 6-4, 6-4), Gaël Monfils n’a pas eu le temps d’espérer face à l’Autrichien. Dans des propos rapportés par L’Equipe , Gaël Monfils a fait un constat sur sa défaite contre Dominic Thiem.

«A l’Australian, je suis tombé sur plus fort que moi»