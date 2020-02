Tennis

Tennis : Cette grosse annonce sur la saison à venir pour Djokovic et Nadal !

Publié le 10 février 2020 à 15h35 par La rédaction

À la lutte pour la première place au classement, Novak Djokovic et Rafael Nadal devraient connaître une lutte féroce cette année. Et pour l’ancienne numéro 1 mondiale Tracy Austin, Novak Djokovic devrait tout rafler cette saison.

Novak Djokovic a accompli son objectif en ce début de saison, à savoir récupérer la place de numéro 1 mondial. Et le Serbe a récemment déclaré vouloir devenir le « plus grand numéro 1 mondial de l’histoire » après son 8ème sacre lors de l’Open d’Australie. Une ambition que pourrait bien accomplir Novak Djokovic à en croire l’ancienne joueuse professionnelle de Tennis Tracy Austin. Selon elle, Djokovic devrait même réaliser un sans-faute cette année.

« Novak va regagner tous les Grands Chelems, y compris Rolland Garros »