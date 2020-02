Tennis

Tennis : Le coup de gueule du clan Djokovic après l’Open d’Australie !

Publié le 8 février 2020 à 11h35 par T.M.

Il y a quelques jours, Novak Djokovic était sacré à l’Open d’Australien. Toutefois, le père du Serbe n’a pas vraiment apprécié le comportement du public à Melbourne.

Novak Djokovic est de retour sur son trône. En effet, le Serbe a retrouvé la place de numéro 1 mondial grâce à sa victoire à l’Open d’Australie. En finale, il a eu du mal face à Dominic Thiem, mais a tout de même réussi à se débarrasser de l’Autrichien. Une finale durant laquelle Djokovic n’a pas pu compter sur le soutien du public. En effet, à Melbourne, on a clairement pris le parti de Thiem. Et cela n’a clairement pas été apprécié par Srdjan Djokovic.

« Novak n’a absolument rien fait pour être détesté de cette façon »