Tennis : Federer taquine Nadal avant leur confrontation

Publié le 7 février 2020 à 18h35 par A.D.

Ce vendredi soir, Roger Federer et Rafael Nadal s’affronteront au Cap en Afrique du Sud pour un match d’exhibition. Avant la rencontre, le maitre à jouer suisse a fait passer un message amusant à son adversaire.

Roger Federer est d’humeur taquine. Ce vendredi soir, le maitre à jouer suisse se frottera à Rafael Nadal pour un match d’exhibition qu’il organise au Cap pour sa fondation. Avant de défier son plus grand rival, Roger Federer a fait une présentation du court qu’ils vont fouler. Et malgré la couleur qui s’apparente à de la terre battue, Roger Federer et Rafael Nadal s’affronteront sur dur. Sur les réseaux sociaux, le numéro 3 mondial s’en est amusé.

«Nous avons de la couleur orange pour Rafa»

« Bonjour tout le monde, je suis à Cap Town. Je suis sur le court de tennis, ou plutôt le stade de foot. Regardez le court, c’est incroyable. Nous avons de la couleur orange pour Rafa, pour qu’il se sente comme sur de la terre battue, mais c’est un court en dur » , a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur son compte Twitter .