Tennis

Tennis : Monfils dévoile les clés de sa victoire contre Mannarino

Publié le 7 février 2020 à 12h35 par A.D.

Ce jeudi, Gaël Monfils est venu à bout de son compatriote français, Adrian Mannarino. Le Parisien a analysé sa victoire en huitièmes de finale de l’Open Sud de France.

Gaël Monfils jouera les quarts de finale à Montpellier. Opposé à son compatriote français Adrian Mannarino ce jeudi, le Parisien, qui a perdu le premier set, est parvenu à refaire son retard et à s’imposer (4-6, 6-1, 6-4). Avant d’affronter Norbert Combos à l’Open Sud de France ce vendredi soir, Monfils est revenu sur sa victoire face à Mannarino.

«J'ai été solide sur certains coups défensifs qui l'on fait plus risquer»