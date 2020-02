Tennis

Tennis : Ce constat sur le défaite de Thiem face à Djokovic à l'Open d'Australie...

Publié le 6 février 2020 à 16h35 par La rédaction

Oncle de Rafael Nadal, Toni Nadal est revenu sur la dernière finale de l’Open d’Australie. Et pour lui, un détail en particulier a fait chuter Dominic Thiem face à Novak Djokovic.

C’était le match le plus attendu de cette nouvelle année. La dernière finale de l’Open d’Australie opposait Dominic Thiem et Novak Djokovic et c’est finalement le Serbe qui s’est imposé en 5 sets. Le symbole de la nouvelle génération peinant à dépasser l’ancienne, représentée par le « Big 3 ». Mais l'Autrichien a tout de même réalisé un excellent parcours et a notamment éliminé Raphael Nadal en quart de finale. L’oncle du Majorquin a d’ailleurs révélé dans sa chronique à El Pais l’erreur réalisée par Dominic Thiem lors de la finale de l'Open d'Australie.

« A partir du quatrième set, Thiem a commencé à slicer en revers. Il ne contrôlait plus le match »