Tennis

Tennis : Roger Federer évoque sa relation avec Rafael Nadal !

Publié le 6 février 2020 à 11h35 par T.M.

Lors d’un match d’exhibition, Roger Federer va prochainement affronter Rafael Nadal. L’occasion pour le Suisse d’évoquer sa relation avec l’Espagnol.

Alors que Roger Federer et Rafael Nadal n’ont pas connu la victoire à l’Open d’Australie, les deux joueurs vont retrouver le chemin des courts à l’occasion d’un match d’exhibition organisé par le Suisse. Pour sa fondation, le numéro 3 mondial affrontera son meilleur ennemi en Afrique du Sud. Une rencontre pour la bonne cause qui verra s’affronter deux des meilleurs joueurs de l’histoire. Et alors que la concurrence aura été rude entre Federer et Nadal, le respect est tout de même présent.

« Il existe un respect ultime entre nous »