Tennis

Tennis - Open d’Australie : L’annonce surprenante de Nadal sur le sacre de Djokovic !

Publié le 5 février 2020 à 20h35 par J.-G.D.

Interrogé sur le huitième titre de Novak Djokovic à l’Open d’Australie, Rafael Nadal espérait ne pas voir le nouveau N°1 mondial soulever le trophée.

Novak Djokovic a débuté son année 2020 de la meilleure des manières. Grâce à sa victoire en finale de l’Open d’Australie dimanche, face à Dominic Thiem (6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4), le Serbe a donc ravi la place de N°1 mondial à Rafael Nadal. Et lors d’une interview à Marca ce mercredi, l’Espagnol admet qu’il aurait préféré assister à un autre scénario du côté de Melbourne.

« Est-ce que j’aurais préféré une victoire de Thiem ? Évidemment, oui »