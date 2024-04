Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit un appel du pied inattendu

Thibault Morlain

Arrivé en 2017 au PSG en provenance de l'AS Monaco, Kylian Mbappé achève sa 7ème saison avec le club de la capitale. Cela sera également sa dernière puisqu'il arrive au bout de son contrat et ne voulant pas prolonger, l'international français va partir libre cet été. Promis au Real Madrid, Mbappé est désormais attendu en Espagne, mais cela n'empêche pas qu'il soit interpellé pour rejoindre d'autres clubs à l'étranger. C'est le cas... au Bayern Munich.

Après s'être longtemps cassé les dents sur le transfert de Kylian Mbappé, le Real Madrid, qui a enchainé les échecs, toucherait enfin au but. En effet, cet été, tous les feux semblent être au vert pour l'arrivée du joueur du PSG. En fin de contrat à Paris, Mbappé n'aura aucun obstacle pour rejoindre les Merengue. Si rien n'est encore officiel à propos du transfert du capitaine de l'équipe de France, l'opération est quasiment d'ores et déjà actée. Cela n'a toutefois pas empêché Jamal Musiala d'interpeller Kylian Mbappé pour le faire venir au Bayern Munich.



« Il devrait passer plus de temps ici à Munich »

Aux côtés de Serge Ibaka pour How hundry are you ? , Jamal Musiala s'est confié sur l'avenir de Kylian Mbappé, le voyant ainsi très bien jouer pour le Bayern Munich. Le crack du club bavarois a alors lâché : « Quelle équipe irait le mieux à Mbappé selon moi ? Il peut venir au Bayern Munich (rires). Si je devais le conseiller, il devrait passer plus de temps ici à Munich. Il améliorerait n'importe quelle équipe. Donc, c'est mieux de l'avoir dans ton équipe que de devoir jouer contre lui »

Musiala s'enflamme pour Mbappé