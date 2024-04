«Ça me ferait rêver», le PSG déjà prévenu pour ce transfert

Thibault Morlain

Lors du prochain marché des transferts, le milieu de terrain pourrait également être l'un des gros chantiers du PSG. Pour remédier à cela, le club de la capitale étudierait différentes pistes dont une valeur sûre de la Ligue 1. En effet, ces dernières heures, ça s'est emballé à propos d'un intérêt du PSG pour Youssouf Fofana. Un transfert à Paris qui ne devrait pas déranger l'actuel joueur de l'AS Monaco.

Malgré Vitinha ou encore Warren Zaïre-Emery, le PSG pourrait encore étoffer son milieu de terrain lors du prochain mercato estival. Qui sera alors recruté par le club de la capitale ? Si on parle notamment beaucoup de Bruno Guimaraes (Newcastle), ces dernières heures, il a aussi été question d'un intérêt du PSG pour Youssouf Fofana. Aujourd'hui à Monaco, l'international français pourrait donc être une solution pour les champions de France, même si le10sport.com vous a assuré que Fofana n'était pas dans les petits papiers de Luis Campos à Paris.



Fofana et un transfert au PSG

Ce n'est pas la première fois que le nom de Youssouf Fofana est associé au PSG, lui le natif de Paris et qui a joué en région parisienne durant sa jeunnesse. En effet, en janvier 2023, sur le plateau de Quelle Epoque , le joueur de l'AS Monaco s'était exprimé publiquement sur un possible transfert au PSG. Fofana confiait alors : « Ça me ferait rêver le PSG ? Je viens d’ici. Donc ça serait normal, entre guillemets, de retourner chez moi, de jouer dans le stade… C’est un appel que je fais ? Pas du tout. Je dis que ça me ferait rêver car c’est chez moi, mais voilà, on est dans le monde du foot, je prends la meilleure proposition. Est-ce que le PSG ça serait le Graal ? Non. Pas forcément. Pour moi, le Graal ce sont les compétitions, que je sois en France, en Allemagne, en Italie… Tant que je gagne la compétition que je veux, c’est bon ».

« J’ai dit que c’était un rêve, je n’ai jamais dit que c’était un objectif »