Mercato - PSG : Thierry Henry se lâche sur le départ de Mbappé !

La rédaction

C’est le scénario catastrophe qui a été réservé au Paris-Saint Germain mardi soir. Battu 0-1 au Parc des Princes contre le Borussia Dortmund en demi-finale retour de la Ligue des Champions, le PSG n’est pas parvenu à s’ouvrir les portes menant à la finale. Assailli de critiques après sa contre-performance, Kylian Mbappé peut compter sur Thierry Henry, qui a tenu à remettre les pendules à l’heure.

31 tirs, cinq montants touchés sur les deux matchs pour aucun but inscrit, la double confrontation entre le Paris-Saint Germain et le Borussia Dortmund a de quoi donner mal à la tête aux joueurs parisiens ainsi qu’à leurs supporters. Attendu comme le Messie mardi soir, Kylian Mbappé est passé à côté de la rencontre. Bien pris par les défenseurs allemands, le capitaine de l’équipe de France n’aura que trop peu réussi à se montrer dangereux. Après cette performance décevante, l’ancien joueur de l’AS Monaco est sous le feu des critiques alors qu’il vient probablement de jouer son dernier match avec les rouges et bleus. Sur CBS , Thierry Henry a rappelé l’importance que le Bondynois aura eu à Paris.

Mercato : Jackpot annoncé pour le PSG ! https://t.co/eWDLfm9EXA pic.twitter.com/jD6shDKfnl — le10sport (@le10sport) May 8, 2024

« C’est le numéro un, le meilleur joueur de l’histoire du club »

Devenu meilleur buteur de l’histoire du Paris-Saint Germain cette saison, Kylian Mbappé aura marqué de son empreinte le club de la capitale. Pour Thierry Henry, l’attaquant de 25 ans est même le meilleur joueur qu’ait connu le PSG : « S’il est quand même dans les meilleurs joueurs de l’histoire du club ? Mais ce n’est même pas un débat. C’est le numéro un, le meilleur joueur de l’histoire du club pour moi. Mais d’autres personnes qui ont vu d’autres joueurs te diront ça aussi. Bien sûr je dois dire que c’est mon opinion. » A-t-il d’abord lancé.

« Il partira en tant que meilleur joueur de l’histoire du PSG »