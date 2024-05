PSG : La succession de Mbappé relancée par un transfert XXL ?

Pierrick Levallet

Le PSG prépare déjà la vie sans Kylian Mbappé. Le club de la capitale aurait prévu quelques gros coups sur le mercato pour compenser le départ de la star de 25 ans. Les dirigeants parisiens convoiteraient notamment Victor Osimhen et Bruno Guimaraes. Mais les deux transferts n'entreraient pas vraiment dans le budget parisien pour cet été.

Après Neymar et Lionel Messi l’été dernier, le PSG va perdre un autre élément majeur de son attaque à l’issue de la saison. Sauf retournement de situation, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur parisien à partir du 30 juin prochain. Après avoir refusé de lever son option pour prolonger jusqu’en 2025, l’international français a fait savoir aux dirigeants parisiens qu’il n’allait pas signer un nouveau contrat chez les Rouge-et-Bleu . Sept ans après son arrivée, Kylian Mbappé estime qu’il est temps pour lui de démarrer un nouveau chapitre de sa carrière et tout indique qu’il signera au Real Madrid.

Le PSG prépare l'après-Mbappé sur le mercato

Le PSG semble s’être fait une raison et préparerait désormais la vie sans lui. Luis Enrique a déjà commencé à habituer son effectif à jouer sans la star de 25 ans. Les dirigeants parisiens, eux, scruteraient le marché des transferts à la recherche de joueurs capable de compenser le départ de Kylian Mbappé. Disposant d’une enveloppe de 200M€ pour le prochain mercato estival, le PSG aurait des vues sur Victor Osimhen mais aussi sur Bruno Guimaraes. Mais les deux transferts n’entreraient pas dans le budget parisien pour cet été.

Le PSG va devoir trancher entre Osimhen et Guimaraes