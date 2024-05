PSG : Al-Khelaïfi pousse un énorme coup de gueule !

Axel Cornic

Pour sa première saison sur le banc, Luis Enrique a mené le Paris Saint-Germain jusqu’en demi-finale de la Ligue des Champions. Un bilan plutôt positif vu les saisons passées, mais qui n’a pas empêché les questionnements autour de son avenir dès la fin de la rencontre face au Borussia Dortmund au Parc des Princes (0-1), ce mardi soir.

Non, Luis Enrique ne sera pas le coach qui offrira au PSG sa première Ligue des Champions. En tout cas pas cette saison, puisque ses joueurs ont échoué aux portes de la finale, en perdant face à Dortmund à l'aller comme au retour. Un échec cuisant, même si le nouveau projet parisien n’en est qu’à ses débuts.

L’échec de Luis Enrique ?

Dès la fin de la rencontre, Nasser Al-Khelaïfi s’est présenté face à la presse et a fait face aux questions... même celles les plus surprenantes ! En zone mixte on a en effet assisté à une scène un peu particulière entre le président du PSG et un journaliste, qui l’a interrogé au sujet de l’avenir de Luis Enrique après cet échec en Ligue des Champions.

« C'est quoi cette question ? Vous comprenez le foot ? »