PSG : Mbappé fait passer un message aux supporters !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pas en réussite mardi soir lors de la demi-finale retour face à Dortmund en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a dû essuyer un nouvel échec avec le PSG dans cette compétition qui ne réussit pas au club de la capitale. Les Parisiens, battus 1-0 à domicile alors qu'ils étaient favoris, ne pouvaient pas cacher leur déception après le match, à l'image de leur tête d'affiche.

Les supporters du PSG ont l'impression de regarder le même film chaque année. Cette année pourtant, le PSG croyait vraiment en ses chances de victoire en Ligue des Champions, une première pour le club. En zone mixte, le probable futur joueur du Real Madrid a réagi par rapport à cette nouvelle élimination.

Nouvelle grosse déception

Ces dernières années, le PSG s'est mis en tête de partir à la chasse à la coupe aux grandes oreilles et cette saison aurait pu être celle de la consécration. Pour tenter d'atténuer la terrible déception des fans du club, Kylian Mbappé s'est adressé indirectement à eux. « On est déçu, forcément, pour le club, pour les supporters, mais on est éliminé » regrettait-il.

Mercato : Jackpot annoncé pour le PSG ! https://t.co/eWDLfm9EXA pic.twitter.com/jD6shDKfnl — le10sport (@le10sport) May 8, 2024

Un cruel manque d'efficacité