Le PSG «en danger» avec deux grands noms ?

Le PSG a misé gros ces dernières années pour faire venir Achraf Hakimi et Nuno Mendes, qui sont les deux latéraux titulaires dans le onze-type du club de la capitale. Et malgré le talent évident de ces deux éléments, leurs profils ultra offensifs a vite fait de déséquilibrer la tactique parisienne comme le constate Grégory Paisley.

Pendant plusieurs années, le PSG a eu du mal à stabiliser ses postes de latéral, que ce soit à droite ou bien sur le côté gauche. Une question qui a finalement été réglée en 2021, lorsque le club de la capitale avait décidé de faire venir Achraf Hakimi et Nuno Mendes, qui ont respectivement coûté 70M€ et 40M€. Mais ces deux profils, très prometteurs, ont vite fait de déséquilibrer l’arrière-garde du PSG avec leurs profils très offensifs.

« Hakimi et Nuno Mendes te mettent en danger »

C’est en tout cas ce que constate Grégory Paisley, ancien latéral gauche, dans un entretien accordé à CulturePSG : « Au PSG, Hakimi et Nuno Mendes te mettent en danger, quelque part. Parce que ça entraîne un déséquilibre à la perte du ballon. Certes, ils sont très performants offensivement. Ce sont des contre-attaquants hors pair. Mais défensivement, dès que tu te retrouves face à des équipes qui ont de la qualité et qui savent jouer sur ces failles, tu te retrouves en grosse difficulté. Donc, c'est un parti pris », indique l’ancien latéral gauche du PSG.

« Tu peux avoir des déséquilibres »