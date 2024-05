PSG : Un joueur puni par Luis Enrique ? Une légende valide !

Thomas Bourseau

Gonçalo Ramos a débarqué du Benfica Lisbonne l’été dernier sous la forme d’un prêt et est devenu un joueur du PSG, de manière définitive, à l’automne 2023. Pourtant réaliste et performant en Ligue 1, l’international portugais ne semble pas avoir la confiance de Luis Enrique pour les matchs couperets en Ligue des champions. Et à en croire Pedro Miguel Pauleta, cela pourrait avoir un lien avec sa coordination collective.

Buteur face au Havre, mais aussi double buteur lors de la réception de l’OL ainsi que celle de Clermont et sur la pelouse de l’OM lors des dernières sorties du PSG, Gonçalo Ramos a dû se contenter de seulement six minutes au total à l’occasion des trois dernières rencontres de Ligue des champions disputées par le PSG. Choix de Luis Enrique de s’appuyer sur un trio d’attaque Kylian Mbappé, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé.

«C’est un vrai buteur, qui n’a pas besoin de beaucoup d’occasions pour marquer»

L’attaquant portugais de 22 ans est cependant dans les bonnes grâces de son compatriote Pedro Miguel Pauleta qui n’a pas tari d’éloges à son égard pour L’Équipe . « On échange de temps en temps quand on se voit avec la sélection du Portugal. C’est un vrai buteur, qui n’a pas besoin de beaucoup d’occasions pour marquer ».

«Il doit encore améliorer sa coordination avec ses partenaires»