PSG : Messi, Neymar… Mbappé l’a choqué !

Thibault Morlain

En accueillant Lionel Messi en 2021, le PSG s’est offert le privilège de pouvoir aligner un trio offensif impressionnant. En effet, pendant deux saisons, l’Argentin était présent aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé. Une MNM qui avait de quoi faire tourner les têtes des adversaires. Avec l’Argentin et le Brésilien, il y avait de quoi être impressionné, mais pour certains, celui qui était au-dessus du lot était bien Mbappé.

Cela fait maintenant 7 saisons que Kylian Mbappé porte le maillot du PSG. Après avoir explosé à l’AS Monaco, l’international français a confirmé son statut d’un des meilleurs joueurs du monde avec le club de la capitale grâce à des performances XXL. Les différents clubs de Ligue 1 en ont d’ailleurs pu faire l’amère expérience. Mbappé a d’ailleurs choqué Takumi Minamino à l’AS Monaco alors qu’il y avait pourtant Lionel Messi et Neymar aux côtés du Français.

« Lui, il ne rigole pas »

Arrivé à l’AS Monaco à l’été 2022, Takumi Minamino s’est donc frotté à la MNM du PSG. Mais au-dessus de Neymar et Lionel Messi, c’est bien Kylian Mbappé qui lui a fait la plus forte impression. « Quel joueur de Ligue 1 m’a le plus impressionné ? Kylian Mbappé, sans surprise ! La saison dernière, j’ai joué contre le trio Messi-Neymar-Mbappé et quand j’ai vu Kylian, je me suis dit : « Lui, il ne rigole pas ! » Plus sérieusement, il est vraiment trop fort. Il te laisse de l’avance, ce qui te donne un avantage en temps normal, mais quand il récupère la balle et qu’il prend de la vitesse… Quand on subit conter le PSG, on essaie de défendre en bloc mais lui trouve toujours une brèche », a lâché le Japonais pour le site de la Ligue 1.

« Il m’a fallu un temps d’adaptation »