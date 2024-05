PSG - Real Madrid : Le futur maillot de Mbappé est connu !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir de Kylian Mbappé semble clairement se tourner vers le Real Madrid. En fin de contrat avec le PSG, le crack de Bondy devrait partir à l'issue de la saison et le club merengue prépare déjà sa signature. A tel point que son futur maillot soit déjà prêt du côté de la capitale espagnole.

En fin de contrat à l'issue de la saison, Kylian Mbappé ne devrait cette fois-ci réserver aucune surprise concernant son avenir. Et pour cause, son départ est acté et sa signature au Real Madrid ne fait même plus aucun doute. Il ne manque en réalité que l'annonce officielle. Mais une question réside, quel sera le numéro de maillot de Kylian Mbappé loin du PSG ?

Mercato - PSG : Record en vue avec cette signature ? https://t.co/BOuuZFJ426 pic.twitter.com/xpfKlCGFmw — le10sport (@le10sport) May 7, 2024

Mbappé va récupérer le 10 de Modric ?

Le Parisien semble avoir la réponse. Le média révèle effectivement qu'il se murmure que Kylian Mbappé héritera du numéro 10 de Luka Modric qui pourrait tirer sa révérence à l'issue de la saison. Comme en équipe de France, le crack de Bondy pourrait donc porter le 10.

Plusieurs options compromises pour Mbappé

Il faut dire que les options étaient peu nombreuses pour Kylian Mbappé qui ne pouvait pas récupérer le numéro 7 qu'il porte actuellement au PSG puisqu'il est sur le dos de Vinicius Junior. Le numéro 9 est libre mais semble promis à Endrick. Autrement dit, le départ de Luka Modric pourrait bien aider Kylian Mbappé.