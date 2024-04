Transferts : Le PSG lâche 20M€ et annonce le jackpot !

Jean de Teyssière

Cet hiver, le PSG n'a pas été très actif sur le mercato mais a tout de même rapidement bouclé l'arrivée de Lucas Beraldo, dès le 1er janvier. Le joueur brésilien de 20 ans a très vite été plongé dans le grand en étant titulaire, compensant les blessures de Milan Skriniar ou Presnel Kimpembe. Après des débuts critiqués, Beraldo fait désormais l'unanimité, surtout chez son entraîneur, Luis Enrique, qui voit en lui un très gros potentiel.

Le PSG se rapproche du titre ! Si le club parisien gagne face au Havre et que Monaco ne gagne pas face à Lyon dimanche, le PSG sera sacré champion de France pour la douzième fois de son histoire. Lucas Beraldo, nouveau joueur du PSG depuis le 1er janvier dernier, n'aura pas perdu de temps avant de remporter son premier trophée avec Paris.

Malgré quelques critiques, Beraldo réussit ses débuts au PSG

Lucas Beraldo est arrivé cet hiver au PSG contre la somme de 20M€. Très vite titularisé, le jeune joueur de 20 ans n'a pas eu le choix que d'élever son niveau de jeu. Si durant quelques matchs, comme contre le FC Barcelone au match aller (2-3) de la Ligue des Champions, il a vécu un calvaire, il a aussi été l'auteur de matchs particulièrement réussis. Luis Campos semble avoir tapé dans le 1000 avec lui.

EXCLU - Mercato : Le PSG attend Simons, Fofana pas d’actualité https://t.co/AuvrlcUvFp pic.twitter.com/vng2LMrwy4 — le10sport (@le10sport) April 26, 2024

«C’est une très bonne recrue grâce à Luis Campos et un joueur du futur pendant que je serais là»