Mercato - Real Madrid : Déjà des tensions avec Mbappé ?

Jean de Teyssière

Depuis le début de l'année, le PSG sait qu'il ne réussira pas à garder Kylian Mbappé. L'attaquant français est sous contrat jusqu'en juin prochain avec le club parisien et a annoncé à ses dirigeants qu'il ne resterait pas. Le Real Madrid sera sans aucun doute le club qui l'accueillera cet été, même depuis quelque temps, les deux camps ne parlent plus d'une potentielle date d'arrivée.

Le départ de Kylian Mbappé est presque scellé. Il ne manque plus que l'officialisation pour que ce dossier soit définitivement fermé. Avant de penser à son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé veut d'abord réussir une grande mission : celle de remporter la première Ligue des Champions de l'histoire du PSG cette saison. Opposé au Borussia Dortmund en demi-finale, la route vers la finale semble être déjà tracée pour le club parisien qui pourrait y retrouver le Real Madrid, s'il bat le Bayern Munich...

C'est tendu au PSG avec Mbappé

Depuis que Kylian Mbappé a annoncé à son club son départ cet été, les relations avec les dirigeants parisiens et son entraîneur se sont soudainement tendues. Luis Enrique n'hésite pas à le mettre sur le banc en Ligue 1 même si en Ligue des Champions, le champion du monde français reste une arme offensive de poids.

Mercato - PSG : Une bonne nouvelle tombe pour cette star à 80M€ https://t.co/VwysnkMvgk pic.twitter.com/5633rEp4lG — le10sport (@le10sport) April 26, 2024

Le Real Madrid et Mbappé ne parlent plus de la date de son arrivée