Mbappé - PSG : L'annonce historique ?

Déjà auteur de 43 buts cette saison, Kylian Mbappé réalise un nouvel exercice très abouti et qui pourrait même se conclure par un incroyable quadruplé du PSG. Le tout avant de disputer l'Euro avec l'équipe de France. Par conséquent, Didier Roustan pense que cela pourrait enfin être la bonne année pour que l'attaquant français remporte le Ballon d'Or.

Depuis plusieurs années, Kylian Mbappé court après son premier Ballon d'Or. Mais jusque-là, ses chances avaient été impactées par les parcours européens du PSG. En revanche, cette année, les choses pourraient bien changer. Le club parisien est effectivement qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions et l'équipe de France fait partie des favoris pour l'Euro. Pour Didier Roustan, c'est donc peut-être la bonne année pour Kylian Mbappé.

Mbappé Ballon d'Or, l'année parfaite ?

« Aujourd’hui, il a effectivement un petit coup d’avance. Mais ce n’est pas aujourd’hui que le Ballon d’Or se joue. Il est très bien placé car il est en demi-finale de Ligue des Champions avec une équipe qui est plutôt favorite (pour se qualifier en finale) et une formation qui a faim et qui a envie et va savoir s’il ne va pas gagner la C1 », assure le journaliste sur le plateau de La Chaîne L'EQUIPE , avant de poursuivre.

«Il est bien placé c’est sûr»