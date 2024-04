Mercato : Déjà un casse-tête pour le Real Madrid avec Mbappé

Jean de Teyssière

Le Real Madrid devrait réaliser un gros coup cet été ! Kylian Mbappé va rejoindre les Madrilènes à la fin de son contrat parisien, fin juin prochain. Dans la capitale espagnole, on s'active déjà pour organiser au mieux son intégration dans son nouveau club. Mais une donnée importante, celle du repos, donne du fil à retordre aux dirigeants madrilènes.

Alors que Kylian Mbappé n'est pas encore un joueur du Real Madrid, les dirigeants du club espagnols se creusent déjà la tête pour savoir comment ils vont gérer l'intersaison de leur futur joueur. Avec près de 70 matchs dans les jambes cette saison, Mbappé devrait être ménagé, même si cela risque d'être compliqué au niveau des dates...

C'est toujours non pour les Jeux olympiques

En mars dernier, la Fédération française de football avait reçu une lettre de la part du Real Madrid, les informant qu'aucun joueur français ne serait libéré pour disputer les Jeux olympiques de Paris 2024. La XXXIIIème Olympiade débutera le 26 juillet prochain, soit 12 jours après la finale de l'Euro, compétition dans laquelle l'équipe de France est favorite. Le rêve de Mbappé de disputer ces Jeux pourrait alors ne pas se réaliser.

Le Real Madrid veut un repos de 21 jours pour Mbappé

Le Real Madrid est très attaché au bien être de ses joueurs. Les années de compétitions internationales, certains joueurs peuvent jouer jusqu'à 60 matchs par saison. C'est ce qui pourrait se passer avec Kylian Mbappé, qui a déjà disputé 50 matchs cette saison avec le PSG et l'équipe de France. Si Mbappé va en finale lors de l'Euro et lors de la Ligue des Champions, il pourrait terminer la saison avec 69 matchs. C'est pour cette raison que le Real Madrid refuse de le voir aller aux Jeux olympiques, surtout que le club souhaiterait qu'il bénéficie d'un repos d'au moins 21 jours. Avec une finale potentielle le 14 juillet et une reprise de LaLiga le week-end du 16-17 août, le temps de préparation de Kylian Mbappé sera minime...