Mercato : Le PSG annonce déjà sa prochaine signature !

Alexis Brunet

Les jeunes joueurs issus du centre de formation ont de plus en plus leurs chances au PSG. Face à Lorient mercredi, Luis Enrique avait d'ailleurs décidé de titulariser Senny Mayulu et Yoram Zague. Présent en conférence de presse ce vendredi, le coach parisien a d'ailleurs confirmé que la prolongation de contrat du premier était en très bonne voie.

Ce samedi, le PSG peut officiellement être titré champion de France, lors de la rencontre face au Havre. Le club de la capitale dispose en effet d'une avance assez confortable, et Luis Enrique avait donc fait tourner lors du dernier match de Ligue 1, face au FC Lorient.

Luis Enrique est fan de Mayulu

Contre Lorient, Luis Enrique avait notamment décidé d'aligner d'entrée Senny Mayulu et Yoram Zague, deux joueurs issus du centre de formation. Ce vendredi, le coach du PSG a d'ailleurs été interrogé, en conférence de presse, sur son jeune milieu offensif, et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Espagnol semble complètement fan. Ses propos sont rapportés par RMC Sport . « C'est une des surprises pour moi. Quand vous regardez les catégories inférieures, pour moi c'est un joueur parfait pour mon type de jeu. Il est similaire à Warren dans cet aspect du jeu. »

Mercato - PSG : Transfert à 115M€, il confirme en direct ! https://t.co/LfdvmupCJR pic.twitter.com/oyAKOh7ivP — le10sport (@le10sport) April 26, 2024

Luis Enrique confirme pour la prolongation de Mayulu