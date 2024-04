Mercato - OM : Une date est annoncée pour l'après-Gasset

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La succession de Jean-Louis Gasset commence déjà à faire parler. Et pour cause, le technicien français devrait quitter l'OM à l'issue de la saison, et le nom d'Habib Beye est notamment cité parmi les profils qui intéressent Pablo Longoria. Et l'actuel entraîneur du Red Star annonce d'ailleurs que sa décision concernant son avenir sera connue au début du mois de mai.

Habib Beye fait partie des noms cités pour remplacer Jean-Louis Gasset à l'OM à l'issue de la saison. Néanmoins, l'ancien Marseillais ne semble toujours pas avoir tranché concernant son avenir alors qu'il a réussi à faire monter le Red Star en Ligue 2. Cependant, Habib Beye assure qu'il donner très prochainement sa réponse.

Habib Beye va bientôt annoncer son choix

« Ce ne sera pas en fonction des opportunités, puisque je l'ai dit, ma communication se fera après le match contre Versailles le 3 mai, donc on communiquera aux alentours du 6 ou 7 mai pour que le club puisse s'organiser, dans le cas où je ne continue pas pour préparer l'avenir, et surtout, qu'on se donne les moyens de discuter pour savoir quel est le projet futur », promet-il sur le plateau de Génération After sur RMC .

«On communiquera aux alentours du 6 ou 7 mai»