Une légende de la NBA pousse LeBron James à prendre sa retraite rapidement

Pendant très longtemps, on a eu l’impression que LeBron James pouvait éviter l’inévitable. Cependant, selon plusieurs observateurs réputés, au cours des dernières années, le jeu de la star des Los Angeles Lakers a décliné lentement mais sûrement. S’il est toujours plutôt bon, l’époque du super-LeBron est désormais révolue. Ainsi, Charles Barkley, 11 fois All-Star et MVP en 1993, espère voir le « King » ranger ses baskets sous peu.

LeBron James ne cesse d'étonner les fans de basket avec ce qu'il est capable de faire en vieillissant. Après avoir réalisé la meilleure saison régulière de l’histoire de la NBA pour un joueur de 39 ans, James vient de couronner une autre brillante performance individuelle en séries éliminatoires. Cela n'a pas suffi à renverser les champions en titre, les Denver Nuggets, mais le King lui-même a réalisé une performance très impressionnante, avec une moyenne de 27.8 points, 6.8 rebonds, 8.8 passes décisives, 2.4 interceptions et un contre en 40.8 minutes par match. Il l'a fait en tirant à 56,6% sur le terrain et à 38,5% à trois points.

Cependant, cela n’a apparemment pas suffi à faire taire certains sceptiques. En réalité, certains analystes émettent encore des opinions surprenantes sur James et son niveau de jeu actuel. C’est le cas de Charles Barkley. Sur le podcast de Shannon Sharpe, celui-ci a déclaré que James devrait prendre sa retraite « bientôt » : « J’espère qu’il prendra bientôt sa retraite parce que j’ai détesté la façon dont j’ai pris ma retraite. Ton ego te dit que tu peux encore le faire. Je me souviens me dire lors de mes deux dernières années : ‘Ok. Je vais faire en sorte d'être en super forme cet été, je vais faire une bonne saison et je vais prendre ma retraite.' Puis je me suis rendu compte que tout le monde était bon quand tu joues contre du vent. Mais quand tu te retrouves face à un joueur de 25 ans et qu’il te regarde comme ça en se léchant les babines, t’es là : ‘Oh merde.’ Et tu ne peux rien faire. »

