Une superstar de la NBA prend une amende de 100 000$ pour avoir jeté des objets sur un arbitre (vidéo)

Florian Barré

Le meneur vedette des Denver Nuggets, Jamal Murray, a été condamné à une lourde amende par la NBA après avoir jeté une serviette et un coussin chauffant en direction d'un arbitre lors de la défaite de sa franchise dans le deuxième match contre les Timberwolves du Minnesota lundi soir. Un coup de sang qui coûte cher puisque la sanction s’élève à 100 000$.

Mardi soir, la NBA a annoncé que Jamal Murray ne serait pas suspendu pour ses actes envers le corps arbitral. En revanche, lancer un coussin chauffant et une serviette a son lot de conséquences. Le meneur des Nuggets a ainsi écopé d’une jolie amende, s’élevant à 100 000$. C’est lorsque Denver était mené 37-20 par les Minnesota Timberwolves lors du Game 2 que la séquence a été filmée. Indiscipliné pendant le match, Murray devra donc changer d’attitude pour espérer aider sa franchise à rejoindre les finales de conférence. Quoi qu’il en soit, la NBA l’a à l’oeil.

Jamal Murray threw a towel onto the court during Game 2 pic.twitter.com/luj2mKryID — Bleacher Report (@BleacherReport) May 7, 2024

Chris Finch a réclamé une sanction

Par ailleurs, après le match, l'entraîneur-chef des Timberwolves, Chris Finch, a qualifié les actions de Murray d’ « inexcusables et dangereuses » : « Je n'ai pas vraiment vu cela se produire », a d’abord déclaré Finch. « Et de la façon dont cela m'a été expliqué, les arbitres ne l'ont pas vu non plus. Ils ne sont donc pas en mesure de délivrer un avis technique à moins de le voir. Nous avons essayé de leur faire comprendre qu'il n'y a probablement pas beaucoup de fans dans le match qui avaient un coussin chauffant, donc cela devait probablement venir du banc, ce qu'ils ont trouvé logique. »

Jamal Murray est dans une mauvaise passe