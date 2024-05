NBA : Fier de celui qu’il est devenu, Kyrie Irving renaît « comme un phoenix »

Florian Barré

En février 2023, la carrière NBA de Kyrie Irving était en chute libre. Il était ainsi temps pour lui de quitter les Brooklyn Nets dans l'espoir d'un nouveau départ. Parmi les équipes de la ligue, il y avait un endroit qui offrait une zone de confort intrigante à « Uncle Drew » : les Dallas Mavericks, avec deux visages familiers, l'entraîneur Jason Kidd et le directeur général Nico Harrison. Et autant dire que cela fonctionne plutôt bien pour le moment.

Aujourd'hui, plus d'un an après l'échange à succès de Kyrie Irving, le nuage qui planait sur le huit fois All-Star de la NBA à son arrivée à Dallas a disparu, et l'accent est désormais mis sur les victoires en séries éliminatoires et la démonstration de sa magie ballon en main. Alors que Dallas entame ce mardi sa série de demi-finales contre le Thunder d'Oklahoma City, Jason Kidd et Nico Harrison ne pourraient pas être plus heureux de la résurgence d'Irving sous leur tutelle.

« C’est une version de moi dont je suis fier »

D’ailleurs, Kyrie Irving lui-même est très heureux. Au-delà de jouer un basketball frisson, l’ancien coéquipier de LeBron James à Cleveland est fier de l’homme qu’il est devenu et s’est livré sur sa personnalité. Très souvent critiqué pour son attitude et ses déclarations, Kyrie Irving fait bien moins de vagues récemment. Un signe de maturité : « Je suis très attentif à ce que je dis, ce que je fais et la manière dont j'aborde ma vie quotidienne. Quand j'étais jeune, je ne pensais pas vraiment à tout cela. Je ne savais pas vraiment qui j'étais en tant que personne. Il a fallu que je le découvre. »

Irving voit son évolution comme un exemple à suivre pour la prochaine génération