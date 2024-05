Top 14 : L’UBB lui fait vivre un cauchemar, il sort du silence

Jean de Teyssière

Il y a un peu plus de deux semaines, l'Aviron Bayonnais recevait l'UBB dans son antre Jean-Dauger, où les Basques n'avaient plus perdu depuis 28 matchs. Mais les hommes de Yannick Bru ont réussi à l'emporter, profitant des grandes faiblesses des arrières bayonnais. Cheikh Tiberghien, l'arrière de Bayonne, habituellement performant, est totalement passé à côté de son match et s'en explique quelques jours plus tard.

Alors que Bayonne réalisait jusque-là une superbe saison en Top 14, ils viennent de subir quatre défaites de rang. Cette très mauvaise série les a fait basculer dans le mauvais sens, puisqu'ils jouent désormais le maintien et non plus la qualification pour les phases finales du Top 14. Une mauvaise passe qui déplaît à Cheikh Tiberghien, l'arrière de Bayonne, pour Rugbyrama : « Quatre défaites, ça fait mal à la tête, mais on a essayé de rester soudés et de continuer à bosser comme on le faisait. Le but, c’est de bien finir la saison, car nous devons laisser le club en Top 14. »

«J’étais dans un jour sans»

Face à l'UBB (15-34), l'arrière bayonnais, Cheikh Tiberghien, est revenu sur son match raté, dans une interview accordée à Rugbyrama : « J’ai eu une discussion avec le manager après le match. Il n’y avait pas de raisons particulières à ça. Le temps était très compliqué pour un arrière, mais c’était le même pour tout le monde. Ce n’est pas une excuse. Ma préparation a été la même que d’habitude. J’étais dans un jour sans. Je ne sais pas si les gens, de l’extérieur, peuvent le comprendre, mais chaque joueur de rugby l’a déjà vécu et le revivra. »

«C’est la seule rencontre où j’ai vraiment fait un mauvais match»