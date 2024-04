Départ de Mbappé : Un joueur de Deschamps va recaler le PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La presse italienne a remis au goût du jour la piste menant à Marcus Thuram. Déjà exploré par le PSG lors du dernier mercato estival, ce dossier semble revenu au premier plan après l'annonce du départ de Kylian Mbappé. Mais comme l'annonce certains journalistes transalpins, l'affaire est plutôt mal engagée.

Le PSG voit large pour remplacer Kylian Mbappé. Selon les informations de la presse étrangère, le club parisien aurait activé de nombreuses pistes, notamment à l'étranger. Les médias italiens citent, par exemple, les noms de Rafael Leao (Milan AC), Lautaro Martinez (Inter), mais aussi Marcus Thuram. Le buteur tricolore serait dans la short-list de Luis Campos selon les informations de Tuttosport. Thuram avait déjà été contacté par le PSG l'été dernier, mais le projet de l'Inter l'avait convaincu.

PSG - Mbappé : Message réconfortant avant de partir cet été ! https://t.co/oPfPQluZ24 pic.twitter.com/xf2HzRphSp — le10sport (@le10sport) April 26, 2024

Le problème de la clause libératoire

Un an après, rien n'a changé ou presque. Si ce n'est que le PSG va devoir lever la clause libératoire du joueur pour pouvoir compter sur lui. « On me dit que Marcus Thuram a une clause dans son contrat, mais qu'elle est légèrement différente du chiffre de 95 millions d'euros qui a été rapporté. Mais je serai plus clair sur les détails dès que je le pourrai » a déclaré le journaliste Fabrizio Romano pour Caught Offside .

L'Inter sort les barbelés