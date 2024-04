Mercato - PSG : Coup de théâtre à 95M€ pour l’après-Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG n'aurait pas dit son dernier mot dans le dossier Marcus Thuram. Après un premier échec lors mercato d'été, le club parisien aurait décidé de relancer cette piste dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé. Mais pour mettre la main sur l'attaquant, il faudra lever sa clause libératoire dont le montant reste encore inconnu.

Le PSG a de la suite dans les idées. Alors que Kylian Mbappé s'apprête à quitter le navire parisien, la direction aurait décidé de relancer la piste Marcus Thuram. Une décision qui peut surprendre étant donné que l'international français avait refusé les avances du PSG lors du dernier mercato estival pour signer à l'Inter. Malgré ce refus, cette piste serait toujours activé du côté de la formation parisienne selon les informations de Tuttosport.

Mystère autour de la clause de Thuram

Le 19 avril dernier, le quotidien italien avait laissé entendre qu'il fallait dépenser près de 95M€ pour lever la clause libératoire de Marcus Thuram. Mais pour Fabrizio Romano, cette information est erronée. « On me dit que Marcus Thuram a une clause dans son contrat, mais qu'elle est légèrement différente du chiffre de 95 millions d'euros qui a été rapporté. Mais je serai plus clair sur les détails dès que je le pourrai » a confié le journaliste transalpin dans des propos rapportés par Caught Offside.

Mercato - PSG : Mbappé va signer, la date est enfin fixée ? https://t.co/Fu6HNovD2h pic.twitter.com/zKksR2jUi6 — le10sport (@le10sport) April 24, 2024

Le PSG connaît déjà la réponse ?