Tennis

Tennis : Rafael Nadal annonce la couleur pour les JO de Tokyo !

Publié le 5 février 2020 à 22h35 par J.-G.D.

Invité à se confier sur les Jeux Olympiques de Tokyo, Rafael Nadal affiche son souhait de participer au prochain tournoi olympique.

Événement majeur pour de nombreux sportifs, les Jeux Olympiques d’été auront donc lieu à Tokyo cette année (24 juillet au 9 août). Médaillé d’or à Pékin en 2018, mais également en doubles à Rio (2016), Rafael Nadal pourrait donc à nouveau briller, le tout sur les terres nippones. Dans une longue interview pour Marca , l'Espagnol, désormais N°2 mondial, fait un point précis sur sa présence dans la capitale japonaise.

« J’espère être à Tokyo »