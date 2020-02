Tennis

Tennis : Monfils dévoile ses objectifs après l’Open d’Australie

Publié le 4 février 2020 à 21h35 par A.D.

Éliminé en huitième de finale de l’Open d’Australie, Gaël Monfils s’apprête à disputer le tournoi de Montpellier. Le Parisien a évoqué ses objectifs avant son entrée en lice à l’Open Sud de France.

Gaël Monfils a hâte d’en découdre à Montpellier. A l’Open d’Australie, le Français a été sorti par Dominic Thiem en huitième de finale. Dans les prochains jours, Gaël Monfils fera son entrée en lice à l’Open Sud de France. Avant de disputer son premier match dans la compétition, Gaël Monfils s’est prononcé sur ses objectifs.

«J’ai envie de gagner un 250 et de regagner un 500»