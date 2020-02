Tennis

Tennis : Roger Federer se prononce sur sa retraite

Publié le 7 février 2020 à 10h35 par A.D.

Alors qu’il fêtera ses 39 ans en août, Roger Federer se rapproche peu à peu de la retraite. Malgré tout, le maitre à jouer suisse n’a pas l’intention de tirer sa révérence de sitôt.

Roger Federer ne pense pas encore à la retraite. Malgré ses 38 ans, le maitre à jouer suisse reste l’un des trois meilleurs joueurs sur le circuit, avec Rafael Nadal et Novak Djokovic. Actuellement au Cap pour sa fondation, Roger Federer a évoqué sa retraite avant d’affronter son rival et ami majorquin. Et le moins que l'on puisse dire c'est que le numéro 3 mondial ne pense clairement pas à raccrocher...

«Pour l’instant, je n’ai pas l’intention de me retirer»