Tennis : Le clan Djokovic envoie un message à Roger Federer

Publié le 8 février 2020 à 15h35 par La rédaction

Vainqueur de l'Open d'Australie, Novak Djokovic a remporté son 17ème Grand Chelem. Et pour son père, le Serbe remportera les 4 Majeurs cette saison ce qui pourrait alors le ramener à la hauteur de Roger Federer.

Novak Djokovic a débuté sa saison 2020 de la meilleure des manières. Le Serbe a remporté son 17ème Grand Chelem en venant à bout de Dominic Thiem en finale de l'Open d'Australie. Un titre qui lui permet de se rapprocher un peu plus du record du nombre de titres du Grand Chelem détenu par Roger Federer (20 titres). Et Novak Djokovic a la possibilité d’égaler le Suisse à la fin de saison. Pour cela, il lui faut remporter les 4 Majeurs cette année. Un exploit seulement réalisé par Rod Laver depuis le début de l’ère Open (en 1969).

« Je suis convaincu que Novak remportera tous les tournois du Grand Chelem de la saison »