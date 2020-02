Tennis

Tennis : Roger Federer rend un vibrant hommage à Rafael Nadal

Publié le 8 février 2020 à 13h35 par La rédaction

Roger Federer et Rafael Nadal se sont réunis pour la bonne cause ce vendredi en Afrique du Sud. A l’occasion de ce match d'exhibition, le Suisse a rendu hommage à son grand rival.

Roger Federer et Rafael Nadal se sont retrouvés ce vendredi sur le même court. Les deux champions, qui cumulent à eux deux 39 Grands Chelems, se sont affrontés au Cap en Afrique du Sud dans un match exhibition. Un match remporté par Roger Federer en trois sets (6/4, 3/6, 6/3). L’occasion pour le Suisse d’évoquer sa relation avec Rafael Nadal et de dévoiler l’étonnante réaction de l’Espagnol à la suite de sa victoire à Roland-Garros en 2009.

« Nadal mérite tous les éloges, c'est une personne formidable »