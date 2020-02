Tennis

Tennis : Federer s’enflamme pour sa rencontre historique face à Nadal !

Publié le 8 février 2020 à 9h35 par B.C.

Ce vendredi, Roger Federer et Rafael Nadal sont encore un peu plus entrés dans l’histoire du tennis en s’affrontant devant près de 52 000 personnes en Afrique du Sud. Une rencontre qui a marqué le Suisse.

Roger Federer et Rafael Nadal se sont retrouvés pour la bonne cause ce vendredi, au Cape Town Stadium. Les deux légendes du tennis ont réalisé une exhibition devant près de 52 000 personnes, soit la plus grande affluence de l’histoire, afin de recueillir des fonds pour la fondation de Federer destinée aux enfants. Un nouveau record pour ce classique du tennis qui a marqué les esprits du Suisse comme il l’a expliqué après le match.

« Ce match restera gravé dans ma mémoire »