Tennis

Tennis : Federer se livre sur sa relation spéciale avec Nadal !

Publié le 7 février 2020 à 20h35 par La rédaction

Rivaux tout au long de leurs carrières, Rafael Nadal et Roger Federer n’en sont pas moins amis. Le Suisse a d’ailleurs fait un bel hommage à destination de l’Espagnol.

Alors qu’ils commencent doucement à entrevoir la fin de leurs carrières, Rafael Nadal et Roger Federer restent néanmoins des grands compétiteurs. Actuellement, les deux légendes du tennis sont respectivement 2ème et 3ème mondiaux. En marge d’un match d’exhibition organisé en Afrique du Sud, Roger Federer a abordé sa relation avec Rafael Nadal et le crépuscule de leurs carrières, comme le rapporte puntodebreak .

« C’est très agréable de dire que l’un de ses plus grands rivaux est aussi un ami »