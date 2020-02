Tennis

Tennis : Nadal dévoile son «secret» avant d’affronter Federer

Publié le 7 février 2020 à 16h35 par A.D.

Ce vendredi soir, Rafael Nadal affrontera Roger Federer au Cap lors d’un match d’exhibition. Le Majorquin a profité de l’occasion pour révéler l’un de ses plus grands secrets.

Rafael Nadal a une recette miracle pour performer. Pour sa fondation, Roger Federer a invité le Majorquin à l’affronter dans un match d’exhibition au Cap. Les deux hommes s’affronteront donc ce vendredi soir en Afrique du Sud. Présent en conférence de presse avant cet événement, Rafael Nadal a dévoilé son secret pour réussir.

«Mon secret a toujours été de reproduire le positif»