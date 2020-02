Tennis

Tennis : Nadal revient sur sa rivalité avec Federer et Djokovic !

Publié le 6 février 2020 à 13h35 par La rédaction mis à jour le 6 février 2020 à 13h40

Alors que les 3 monstres du tennis mondial occupent toujours les 3 premières places du classement ATP, Rafael Nadal est revenu sur sa rivalité avec les 2 autres membre du « Big 3 ».

Au sortir d’une saison extrêmement réussie, Rafael Nadal ne semble pas vouloir arrêter de rafler des titres, tout comme Novak Djokovic et Roger Federer. À eux 3, ils ont remporté les 15 derniers titres en Grand Chelem. Si ces 3 champions vieillissent doucement et commencent à envisager la retraite, surtout Roger Federer, ils n’en restent pas moins les 3 premiers au classement mondial. Rafael Nadal est revenu sur la rivalité qu’entretiennent ces 3 champions.

« Nous comprenons qu’il est essentiel de nous aider »